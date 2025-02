Buona la prima per Pepo Martinez che confeziona al meglio il suo esordio in Serie A con la maglia dell'Inter, autoregalandosi "una notte speciale" come la definisce lo stesso portiere nerazzurro su Instagram, dove esprime ancora una volta tutta la gioia vissuta ieri sera. Prima partita a San Siro in campionato che lo spagnolo ha dovuto affrontare con l'asticella della difficoltà viziata anche dall'impatto emotivo che il destino gli ha imposto, ovvero il faccia a faccia con il Genoa, sua ex squadra.

Una prova del nove che il classe '98 supera alla grande e celebra sui social con una carrellata di foto della "special night" di ieri.

