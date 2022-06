Si conclude con un pareggio la prima partita di questa edizione di Nations League della Nazionale italiana di Roberto Mancini, che a Bologna non va oltre l'1-1 contro la Germania. Tutto si risolve in cinque minuti nella ripresa: apre le marcature al 70esimo l'azzurro Lorenzo Pellegrini, pronto a farsi trovare sul cross teso servito da Wilfried Gnonto, entrato nella ripresa e protagonista di un match splendido che gli vale tanti applausi da parte del pubblico del Dall'Ara. Ma dopo tre giri di lancetta, Kai Havertz supera un non irreprensibile nella circostanza Alessandro Bastoni in area azzurra e permette alla Germania di creare un pericolo: la palla finisce a Joshua Kimmich che di potenza non lascia scampo a Gigio Donnarumma. Negli ultimi dieci minuti, spazio per il debutto di Federico Dimarco che rileva Cristiano Biraghi.