Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ricorda dalle pagine de Il Giorno i momenti chiave dello scudetto dei record vinto nel 1989. "Ricordi? Tanti e tutti bellissimi. Mi capita spesso di ripensare ai giorni dello scudetto. E’ un sogno che mi accarezza anche la notte e quando mi sveglio ci metto un po’ a realizzare che è successo per davvero. Imprese come queste restano per sempre. La foto di quello scudetto? La punizione vincente di Matthaus contro il Napoli con cui vincemmo lo scudetto".

Pellegrini vede in questa Inter e in quella dei record "due squadre che si somigliano molto, faccio fatica a trovare delle differenze. Forti, solide,votate all’attacco. Oggi come nella mia Inter la cosa più bella è vedere lo spogliatoio unito. Inzaghi? Trap era unico ma anche Simone sta dimostrando di avere enormi qualità, soprattutto un carattere forte. Mi piacciono molto anche i suoi modi di porsi verso l’esterno".