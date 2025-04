Uscito anzitempo dal match di ieri contro la Roma dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia, Benjamin Pavard ha lasciato in anticipo rispetto ai compagni anche il BPER Centre di Appiano Gentile nella giornata di oggi. All'uscita dalla Pinetina, il difensore francese si è fermato a scattare qualche foto con i tifosi presenti fuori dai cancelli e a firmare qualche autografo, tentando di rincuorarli come fa notare Sky Sport che ha pubblicato le immagini dell'ex Bayern Monaco in compagnia di alcuni supporters.

"Ciao campione, come stai? Come va la caviglia?" gli chiede un tifoso, domanda alla quale Benji risponde con un "va bene dai. Ma non è possibile mettermi in forma per mercoledì" dice con il rammarico cucito in volto, ma senza perdere il sorriso. Ed è con tanto di sorriso sulle labbra che si congeda dal pit-stop nerazzurro.