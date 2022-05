Doppia soddisfazione ieri sera per Gianluca Pagliuca , tifoso storico di Virtus Bologna e Inter : "Ovviamente la gioia dell'Eurocup e la qualificazione all'Eurolega dopo 14 anni delle V nere è stata veramente importante, mentre la Coppa Italia dei nerazzurri la definisco la ciliegina sulla torta", racconta l'ex portiere nerazzurro a Sky Sport.

L'ex portiere, poi, tesse le lodi di Perisic, sempre più decisivo: "E' un altro giocatore, prima era più discontinuo. Ora è da anni che sta facendo molto bene; se fossi la società, farei l'impossibile per trattenerlo. Perdendolo, si correrebbe il rischio di regalarlo a una concorrente diretta".

Parole di elogio, infine, anche per Samir Handanovic, autore di un grande intervento su Vlahovic quando il risultato era fermo sull'1-0 per l'Inter: "Parata strepitosa, era da un po' che non gliene vedevo fare una così. Sul pari è stato ingannato da una leggera deviazione".