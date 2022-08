Tempo di pagelle per La Gazzetta dello Sport, che dopo il 4-2 incassato dall'Inter contro il Villarreal dà i voti alla prestazione dei nerazzurri. Tante le insufficienze: 5 per Handanovic, Skriniar ("la gamba ancora non c'è"), Bastoni e Asllani ("passi indietro"), mentre si beccano un 5,5 De Vrij, Darmian, Bellanova, Calhanoglu, Dzeko e Correa. Dumfries, Gagliardini, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku e Lautaro strappano la sufficienza, ma i migliori (da 6,5) sono D'Ambrosio, Dimarco e Barella. Solo 5,5 per Inzaghi.