Mkhitaryan è un esempio, come scrive la Gazzetta dello Sport nelle pagelle: l'armeno viene premiato come migliore in campo (7) nel 3-1 nerazzurro all'Udinese. Da contraltare la prova di Darmian (5): colpevole sul gol di Lovric, ammonito e tolto nell'intervallo. Bene Dimarco, Bastoni, Barella e Calhanoglu (6,5); sufficienti Lautaro, D'Ambrosio, Lukaku, Brozovic e Acerbi. Sotto il 6 per la rosea ci sono Handanovic (5,5), Dumfries (5,5) e Dzeko (5). Bene anche Inzaghi: 6,5 per il tecnico nerazzurro.