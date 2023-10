Tanti bocciati tra i nerazzurri nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 2-2 con il Bologna. Il migliore risulta essere Carlos Augusto, entrato nel secondo tempo: 6,5 per il laterale appena convocato dal Brasile. Si fermano alla sufficienza i vari Sommer, Pavard, Acerbi, Dumfries, Dimarco e Lautaro ("Ingenuo"). Poi solo bocciati: 5,5 per Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Cuadrado; 5 per Bastoni ("Irriconoscibile"), Sanchez ("Inadeguato") e lo stesso Inzaghi ("Monotono"). Il peggiore è Barella, pure lui col 5: "Cotto".