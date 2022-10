Dzeko migliore in campo a Reggio Emilia. Per la Gazzetta dello Sport, il bosniaco merita 7,5 in pagella dopo la doppietta al Sassuolo. Mezzo voto più sotto troviamo Dumfries, ottimo sulla corsia destra e decisivo nell'azione del vantaggio nerazzurro. Il 6,5 della rosea va poi a Inzaghi, Onana, Acerbi e Mkhitaryan, mentre restano sul 6 i vari D'Ambrosio, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Skriniar e Darmian. Due soli bocciati: 5,5 per Asllani e 5 per Lautaro, ancora a secco.