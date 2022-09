E' un 'Inter da 5, secondo la Gazzetta dello Sport, quella che ieri è caduta sotto i colpi dell'Udinese. La sua guida, Simone Inzaghi , fa anche peggio con 4,5 in pagella: "Il Transatlantico nerazzurro è in avaria e il comandante non trova rimedi. Il lato sinistro acqua e ammonizioni e lui fa presto due cambi di prudenza e correzione. Non basta, l'Inter alla fine affonda".

Stesso voto del tecnico per il peggiore in campo della rosea, Stefan de Vrij: "L'olandese strisciante. Dispiace infierire sul periodo nero, ma entra a un quarto d'ora dalla fine ed è decisivo. Regala un corner quando poteva scegliere altre soluzioni, e sul corner si perde Bijol-gol". Sullo stesso piano i colleghi mettono la prestazione di Lautaro Martinez, il 'più scornato che si sia mai visto'. In generale, le insufficienze fioccano tra le fila nerazzurre: 5 a Skriniar, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Mkhitaryan, Gagliardini, mentre Dzeko porta a casa un 5,5.

Si salvano, infine, solo in 5: Handanovic, Acerbi, Dimarco e Darmian, oltre al migliore Nicolò Barella: "Barellik ma appena per un momento. Voto alto perché la punizione è stupenda e perché si sbatte di qua e di là. Ma commette anche lui troppi errori in costruzione e non riesce a prendere per mano la squadra".