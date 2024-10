Presente a Roma per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Emiro del Qatar, Sheik Tami bin Hamad al-Thani ieri sera ne ha approfittato per assistere al big match andato in scena nella capitale italiana tra la Roma e i campioni d'Italia. A rendere nota la curiosa presenza sugli spalti dell'Olimpico sono La Repubblica e il Sole24ore che però non hanno definito le motivazioni che hanno portato Al-Thani a presenziare al match in questione.

La sua visita in casa della Roma durante una gara tanto attraente non dovrebbe fare troppo specie se non fosse che gli affari, nel mondo del calcio, corrono veloci, specie dall'ormai non più così lontana mondo arabo. Secondo i sopraccitati quotidiani, la presenza dell'Emiro potrebbe celare un interesse sotto traccia verso uno dei due club, oppure entrambi. Su sponda Roma, difatti, non sono inediti i rumors che hanno visto i qatarioti interessati ad un eventuale acquisto del club giallorosso dai Friedkin, interessi però sempre smentiti.

