Giornata speciale per Andrè Onana che oggi ha esordito in Serie A con l'Inter. Il portiere camerunense si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa e ha contribuito alla vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. "Tre punti fondamentali che ci permettono di continuare sul nostro cammino. Insieme, squadra e tifosi, abbiamo vinto su un campo difficile. Grazie per il sostegno che ci avete dato", il commento social di Onana dopo la vittoria del Mapei.