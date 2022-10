André Onana, dopo la vittoria sul Barcellona, si sofferma a parlare ai microfoni di SkySport. "Come dicevo prima del match, noi siamo una grande squadra e vogliamo vincere sempre. Sono contento del lavoro della squadra in un match per nulla facile: non è un caso se ne usciamo vincitori, abbiamo meritato - dice il camerunese -. Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti difficili. Oggi sono molto contento per tutti, era una vittoria che tutti volevamo. Tutto il mondo Inter voleva vincere e superare il momento duro".