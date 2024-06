Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Islanda, il ct dell'Olanda, Ronald Koeman ha parlato anche Denzel Dumfries svelando i piani tattici sull'interista.

'Forse la gente dice che Dumfries e Frimpong vogliono entrambi giocare esterni e la coppia Geertruida-Frimpong è andata molto bene. Ma quando ne discutiamo con Denzel, sappiamo che anche lui è in grado di farlo. Jeremie ha giocato contro il Canada come una sorta di ala destra. E in quel caso Denzel in posizione arretrata potrebbe essere un'altra soluzione".

