Domani sera, Matthijs de Ligt sarà il capitano della Nazionale olandese nel match contro il Galles, diventando il quarto giocatore diverso a vestire la fascia in altrettante uscite di Nations League. Il centrale difensivo della Juve raccoglierà l'eredità di Memphis Depay, Stefan de Vrij e Virgil van Dijk per scelta di Louis van Gaal, che in un'intervista a NOS poi ha risposto così alla deduzione di un giornalista: "De Ligt capitano vuol dre che gli altri tre allora non saranno titolari? L'ho già detto, sei un intervistatore intelligente. Penso di sì", ha detto scherzando il ct degli Orange.