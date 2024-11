Il netto 4-0 contr l'Ungheria permette all'Olanda di qualificarsi ai quarti di finale della Nations League. "Soddisfazione è una parola grossa", ha commentato il ct degli Oranje, Ronald Koeman, nella conferenza stampa del dopo gara: "Anche noi dovevamo esserci, ma stasera si vede che le cose devono assolutamente migliorare.

Commentando la situazione di Frenkie de Jong, tornato in nazionale sabato dopo un lungo periodo di infortunio, Koeman ha nominato anche l'interista Denzel Dumfries, protagonista con un gol e un assist: "Le sue qualità si vedono in tanti momenti, nei suoi dribbling. Può contrastare gli avversari e liberare i compagni: pensavo che avremmo potuto giocare ancora di più con Denzel (Dumfries, ndr) e Donyell (Malen, ndr), c'era sempre molto spazio. Abbiamo avuto tanti bei momenti, ma spesso non prendevamo la palla giusta e mancava qualcosa in attacco", l'analisi del ct.

