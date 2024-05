Oaktree è già a casa. Nel giorno in cui il fondo statunitense è diventano proprietario dell'Inter, Alejandro Cano (Co-Head of Europe for Oaktree's Global Opportunities strategy) e Katherine Ralph (Oaktree's Global Opportunities strategy Managing Director) sono stati a Milano, dove hanno incontrato i due ad del club nerazzurro Beppe Marotta e Alessandro Antonello.

