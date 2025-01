La sua rete è stata purtroppo inutile per il Como, visto che nella ripresa Mateo Retegui con una doppietta ha ribaltato il risultato regalando il successo all'Atalanta e trovando un nuovo allungo nella classifica dei marcatori della Serie A su Marcus Thuram. Ma Nico Paz rimane una delle più belle sorprese di questa Serie A. E anche i numeri collezionati dal talento argentino proveniente dal Real Madrid certificano le sue qualità.

In particolare, riporta Opta, con la rete segnata quest'oggi al Sinigaglia Paz è arrivato a quota cinque reti in campionato, tutte realizzate in match casalinghi. Grazie a questo rendimento, Paz è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno cinque reti in casa nei maggiori cinque campionati europei in corso. Numeri che non fanno altro che legittimare anche il forte interesse dell'Inter nei suoi riguardi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!