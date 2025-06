Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Norvegia-Italia, gara fondamentale per il percorso degli azzurri verso il Mondiale 2026, Luciano Spalletti ha commentato così il no di Francesco Acerbi alla convocazione: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso io sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e soprattutto alla Nazionale - le parole del ct -. Il like di Mancini al suo messaggio? Penso che gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per fargli fare brutta figura. E' una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati e penso sia successo questo", ha chiuso ridendo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!