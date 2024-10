L'espulsione di Lorenzo Pellegrini, che ha condizionato il corso della partita della Nazionale italiana di ieri sera, raggiunta in inferiorità numerica sul 2-2 dal Belgio dopo essersi trovata avanti di due gol, è il tema cardine della conferenza stampa tenuta da Luciano Spalletti a margine della sfida di Nations League. "Abbiamo perso un paio di palloni sanguinosi in costruzione, quando si gioca uomo contro uomo bisogna saltare l'uomo e diventa rischioso. Ho urlato a Bastoni di mettere palla su Retegui in occasione dell'espulsione perché avevo visto il difensore staccarsi su Pellegrini. Bastoni lì non può vedere quanto margine ha il difensore per anticipare Pellegrini. Sono tutte cose che dobbiamo 'annusare', si può sbagliare perché sono due errori normalissimi ma sono venuti fuori due gol: abbiamo pagato a caro prezzo. Pellegrini devo rivedere l'episodio ma credo fosse espulsione, si sentiva un po' frustato e ha provato il tutto per tutto perché si è sentito anticipato e se tocchi coi tacchetti è sempre rosso. Poi prendi gol sul calcio di punizione, prendi un gol evitabile su calcio d'angolo. Stasera doveva andare così, abbiamo pagato troppo cari questi piccoli errori".

