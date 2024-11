La retrocessione della Polonia nella Lega B della Nations League non preoccupa Piotr Zieliski, che vede il bicchiere mezzo pieno dopo l'amara sconfitta subita per mano della Scozia al 93': "Tutto sta andando per il verso giusto, dobbiamo solo sfruttare le occasioni che creiamo e difenderci di squadra con maggiore efficacia - le parole del centrocampista dell'Inter a TVP Sport - Non si può subire un gol come ci è successo. La Nations League è stata un buon test prima dei turni di qualificazione, spero che entro la primavera possiamo trovare un undici titolare di base. Da marzo in poi dovremo essere più concentrati e disciplinati. Credo che sarà così. Siamo stati sfortunati contro la Scozia, avremmo dovuto vincere. Sono fiducioso".

Tornando al 2-1 di Varsavia, Zielu ha aggiunto: "Perdere così fa male perché abbiamo fatto una buona prestazione, creando molte opportunità da gol senza essere efficaci. Il risultato sarebbe dovuto essere diverso, ma la palla non voleva entrare. Il mondo non finisce in Lega A, a marzo saremo una squadra diversa, le qualificazioni alla Coppa del Mondo ci stanno aspettando. Nonostante i numeri della Nations League, credo che rispetto all'Europeo abbiamo fatto progressi, giochiamo meglio, in quasi ogni incontro abbiamo fatto azioni impressionanti, mi è piaciuto l'attacco posizionale. Avremmo potuto segnare sei gol alla Scozia. Poi è vero che subiamo troppi gol, dobbiamo migliorare questo aspetto".