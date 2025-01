Raggiunto dall'emittente radiofonica romana ReteSport nel corso del programma '1927', l'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato del derby di domani tra i giallorossi e la Lazio, rivivendo anche alcuni momenti del suo passato capitolino e tornando anche sul passaggio all'Inter dell'estate 2018. Lanciando accuse all'ex direttore sportivo della Roma: "Monchi all’epoca fece il doppio gioco. Io mi sentivo uno dei capitani e lui mi faceva sentire importante ma alle spalle mi stava vendendo. Io non me ne sarei mai andato via ma per me l’essere uomo è più importante di ogni altra cosa. Avessi saputo che avrebbe lasciato il club dopo 6 mesi sarei rimasto anche perché avevo 3 anni di contratto. Monchi voleva vincere alla Roma mandando via tutti i calciatori presi da Walter Sabatini".

Di recente, il Ninja ha potuto anche vivere un'avventura nel suo Paese d'origine, l'Indonesia: "Sono andato al Bhayangkara per vedere com’era la vita: un’esperienza che mi ha soddisfatto sul piano umano. Non c’era stress nel giocare a calcio. In Indonesia stanno crescendo: Erick Thohir, che è il presidente della federazione calcistica, sta facendo un buon lavoro".

