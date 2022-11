Il fatto che Romelu Lukaku stia scalpitando per tornare in campo è chiaro a tutti, anche a chi non vive all'interno del ritiro della Nazionale belga a Qatar 2022. C'è chi, però, come Radja Nainggolan può parlare con cognizione di causa avendo un canale privilegiato con Big Rom, uno degli ex compagni che sta sentendo in questi giorni: "Sono in contatto con alcuni ragazzi - ha raccontato il Ninja a DH -. Jan Vertonghen, per esempio, mi ha inviato un video su Instagram di me seduto in tribuna con Roberto Carlos, Cafu e Casillas, con il messaggio: 'Che diavolo ci fai qui?'.