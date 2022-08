Per La Gazzetta dello Sport in Inter-Spezia c'è solo episodio solo sul quale discutere, ma neanche troppo. "All’8’ della ripresa, in area interista Nzola è in possesso del pallone e Brozovic lo colpisce, sì, ma con un calcetto lieve che non giustifica il 'crollo' immediato dell’attaccante dello Spezia. Ghersini non ravvisa l’intensità necessaria per assegnare un calcio di rigore in favore della squadra ligure. Giusto", sentenzia la rosea nella sua moviola.