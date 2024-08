Una partita che è uno spot a favore della Var: la Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza della tecnologia dopo Genoa-Inter 2-2, decisa nel punteggio almeno da tre episodi chiave a livello di decisioni arbitrali. Scelte errate in campo e corrette dopo la review.

Il primo avviene al 36’ del primo tempo. Thuram a centro area viene anticipato al momento del tiro da Badelj e calcia colpendo la caviglia del genoano: Feliciani concede il rigore, viene richiamato al monitor da Di Paolo e fa marcia indietro. Il secondo al 39’ della ripresa. Thuram segna su assist di Frattesi, ma il gol viene annullato per fuorigioco dell’attaccante francese su segnalazione dell’assistente Costanzo. Dopo lunga review, però, il gol viene concesso: a tenere in gioco Thuram c’è il piede destro di Vasquez. Infine al 96’: su un cross in area interista Bisseck sbaglia l’intervento di testa e colpisce il pallone con la mano. Feliciano non vede l’irregolarità, ma si corregge subito al monitor.