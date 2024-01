Anche il Corriere dello Sport stronca la prestazione di Fabbri e del VAR Nasca in Inter-Verona. Secondo il quotidiano romano, è da annullare la rete del 2-1 di Frattesi per fallo di Bastoni su Duda. "Un errore, come ha spiegato il coordinatore dei rapporti con le società, Riccardo Pinzani, presente a San Siro con l’OT (Organo Tecnico) della CAN, Tonolini, ai dirigenti del Verona (ma non tutti hanno avuto la pazienza di aspettare le spiegazioni), presenti pure l'ad dell'Inter, Marotta, e l'addetto agli arbitri nerazzurro Schenone", si legge sul giornale.

Nasca aveva già sbagliato in questa stagione, come ad esempio in Juve-Bologna (rigore Iling-Ndoye) e in Juve-Verona (Gatti colpì Djuric). Tutto normale, invece, tra Magnani e Arnautovic a inizio azione che poi finisce con l'1-1 di Henry. Mentre il rigore - secondo il giornale - era da vedere in campo: qui Nasca fa bene a richiamare Fabbri sul contatto Darmian-Magnani. Ma viene anche sottolineato come Magnani, dopo il contatto, appoggi il piede destro e ritrovi la posizione in equilibrio, buttandosi a terra solo dopo.

