Massa promosso dal Corriere dello Sport: 6,5 per l'arbitro di Atalanta-Inter, nonostante le polemiche. Secondo il quotidiano romano, il fischietto internazionale dirige bene una partita che si è fatta più nervosa col passare dei minuti.

Nel dettaglio: corretto il doppio giallo per Ederson, poiché il disturbo di Thuram non è falloso (soprattutto per il metro usato), protesta molto, dopo il primo giallo non trova di meglio che applaudire due volte l’arbitro dicendogli «bravo, bravo», la seconda ammonizione è obbligatoria.

Secondo il quotidiano romano, invece, è un po’ più tirato il secondo giallo per Bastoni: il fallo su Maldini (che si mette anche nella posizione per farsi agganciare dall’avversario, muovendo la gamba) era normale contrasto, neanche una SPA (fermare un’azione promettente).

Corretta lettura sul gol annullato a Lautaro: l’argentino senza guardare il pallone va diretto su Djimsiti, sbilanciandolo.