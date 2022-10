Dopo aver profetizzato la salvezza della Samp con un sentito grazie di Dejan Stankovic, José Mourinho ha parlato così del suo ex pretoriano ai tempi dell'Inter, ieri battuto al Ferraris dalla Roma per la prima volta da quando siede sulla panchina blucerchiata: "Non so se sono stato il primo a chiamarlo dopo la firma con la Samp, ma sicuramente almeno il secondo o terzo - le parole di Mou in conferenza stampa -. I miei giocatori sono speciali, lui tra gli speciali è veramente speciale perché il rapporto che abbiamo avuto durante i due anni all'Inter va al di là del normale allenatore-calciatore. Sono contento che abbia pareggiato con Thiago Motta (vs Bologna, ndr), sono contento della sconfitta di oggi (ieri, ndr), ora voglio che vinca sempre. Già era così con Giampaolo perché è un ragazzo che mi piace veramente, è speciale. Anche la Samp mi piace, la maglia... Sono contento perché l'anno prossimo torniamo qui, magari due volte perché non mi dispiacerebbe se salisse in Serie A il Genoa con la storia che ha".