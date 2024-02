"Questa Inter sembra ingiocabile. Lo Scudetto ce l'hanno in mano, ma possono vincere anche la Champions League". Ne è convinto Francesco Moriero, che intervistato da Il Giornale nel giorno della sfida tra Lecce e Inter, due delle sue ex squadre, parla così dei nerazzurri: "L'Inter è delle squadre più forti d'Europa. Sono belli da vedere, giocano un grande calcio, in più Simone Inzaghi ha costruito un gruppo all'insegna dell'armonia. Dietro sono solidi e hanno un centrocampo di altissimo livello».

Ce l'hanno un punto debole?

"A gennaio avrei preso una punta. Mehdi Taremi è ottimo, ma arriverà a luglio. Serviva subito un'alternativa di livello a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Con l'assenza del francese ora Marko Arnautovic e Alexis Sanchez devono darsi una mossa con prestazioni importanti".

L'Inter è la squadra che dribbla meno in Serie A

"Le manca un Moriero (ride, ndr). Oggi ci sono pochi giocatori di fantasia e dotati di un bel dribbling. Il problema risiede nei Settori Giovanili, dove ai bambini si insegna la tattica invece di farli esercitare nella tecnica individuale. Tanto che appena vediamo 2 dribbling, una rovesciata o un controllo orientato restiamo a bocca aperta perché non ci siamo più abituati"..

