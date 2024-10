Dopo l'addio alla Saras, Massimo Moratti non lascia l'imprenditoria e sposta ancora una volta il suo focus sul calcio. Secondo le ultime novità provenienti da Ferrara, l'ex Patron dell'Inter potrebbe tornare a investire nello 'sport più bello del mondo', aprendo una nuova parentesi lontano da Milano. Dall'addio alla sua Beneamata, lasciata definitivamente nel 2016, con l'ingresso in scena della famiglia Zhang e dopo aver già ceduto la società a Thohir nel 2013, alla possibile cordata pronta ad acquisire la Spal. Lo riferisce La Nuova Ferrara che ipotizza questo scenario puntando sull'affetto che l'ex patron nerazzurro nutre per la città emiliana e lanciando la voce suggestiva che vorrebbe proprio Moratti a capo di una cordata milanese interessata a rilevare il club estense da Joe Tacopina. Una sorta di operazione nostalgia per Moratti, da vedere se poi seguiranno passi concreti.

