Massimo Moratti ha richiesto una rettifica a La Repubblica in seguito a un articolo pubblicato ieri. "Gentile direttore - si legge - mi riferisco all'articolo comparso ieri nelle edizioni cartacea e online dal titolo 'Il debito dell'Inter che lega il triplete alla seconda stella', nel quale si assume l'esistenza di un 'buco dell'era Moratti'. Naturalmente respingo l'ipotesi di aver mai generato alcun 'buco', tanto meno a carico dell'Inter. Come anche l'estensore del pezzo potrà confermare, è notorio che abbia sempre personalmente e tempestivamente ripianato le perdite di gestione del club. Va da sé che le eventuali diverse scelte delle proprietà successive di ricorrere a finanziamenti invece che a iniezioni dirette di capitali non possano riguardarmi".