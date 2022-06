Andrea Pinamonti potrebbe essere il primo colpo di mercato del Monza, in quella che si annuncia una campagna acquisti estiva scoppiettante. Come noto, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono costruire una squadra all'altezza per onorare la prima, storica stagione in Serie A dei brianzoli, e in questo senso è da inquadrare il tentativo di regalare a Giovanni Stroppa il bomber di Cles, grande protagonista con l'Empoli quest'anno: sul piatto sono pronti tra i 18 e i 20 milioni di euro per convincere l'Inter, proprietaria del suo cartellino.