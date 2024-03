Nella conferenza stampa di Raffaele Palladino alla vigilia della sfida tra Torino e Monza c'è spazio anche per la gioia per le convocazioni di Mota Carvalho e Valentin Carboni.

"Non ho meriti per le varie convocazioni - dice il tecnico -. Personalmente ho creduto in questi calciatori. Nella prima parte di stagione la fase d'attacco veniva un po' criticata ma siamo riusciti a rispondere con il lavoro. Adesso aspettiamo il primo gol di Djuric. Per Vignato mi spiace molto, si sta riprendendo ma non si sta ancora allenando con la squadra".