Nuovo passo in vista del Mundial de Clubes in programma nel 2025 negli Stati Uniti: la FIFA ha svelato l'emblema della prima edizione della competizione più inclusiva nella storia del calcio per club, mentre continua il conto alla rovescia per conoscere il lotto delle 32 partecipanti. La canzione 'Freed from Desire' di Gala, diventata ormai un inno calcistico per i tifosi di club e nazionali, sarà la traccia audio ufficiale, mentre la FIFA ha anche lanciato il claim 'Take it to the World', un invito all'azione per i tifosi a mostrare ciò che rende speciale il loro club. L'emblema, che sarà adattato e utilizzato per tutte le future edizioni del torneo, trae ispirazione dal pallone, dalla storia e dalla cultura del calcio, con le iniziali del torneo "C - W - C" astratte in un'icona circolare. L'emblema unico della Coppa del mondo per club FIFA presenta uno spazio al centro per la FIFA per mostrare gli elementi focali del torneo, ovvero i club di successo di tutte e sei le confederazioni che gareggeranno negli Stati Uniti.

Queste le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino: "Oggi abbiamo lanciato il marchio della nuova Coppa del mondo per club FIFA, l'inizio di una nuova era nel calcio per club. Trentadue dei migliori club da ogni angolo del mondo gareggeranno negli Stati Uniti a giugno e luglio 2025. Sono il cuore del torneo. E non vediamo l'ora. Trentadue dei migliori club del mondo si incontreranno sul palcoscenico mondiale e solo uno sarà incoronato campione del mondo. Quindi vogliamo che voi, tifosi di tutto il mondo, condividiate le storie del vostro club, portiate il vostro amore, la vostra passione, il vostro supporto; mostriate di cosa è fatto il vostro club e lo portiate nel mondo".

La FIFA pubblicherà a tempo debito diversi annunci su questa nuova competizione, tra cui le sedi che ospiteranno le 63 partite del torneo, un nuovo trofeo e i dettagli su sorteggio, biglietteria e programma delle partite.

