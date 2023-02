Diego Milito è il superospite della 'Bobo Tv', in onda nel classico appuntamento del lunedì sul canale Twitch di Christian Vieri. Le parole del Principe:

L'amore per il Racing.

"Ho sempre avuto in testa di tornare, di ridare quello che il club mi aveva dato. Sono tifoso del Racing, sono cresciuto lì e ho avuto la fortuna di vincere il campionato dopo 35 anni di astinenza, nel 2001. Ci prendevano in giro, immagina che momento era: un'emozione mai provata in vita mia, allucinante. Fu persino sospeso il campionato in quell'anno, i tifosi andarono dal presidente dell'Argentina per dire di giocare l'ultima giornata. A noi bastava un punto, eravamo davanti al River: giocammo solo noi e loro, pareggiammo e vincemmo il titolo. Una sofferenza unica fino all'ultima. Poi io sono venuto in Europa e tornato 13 anni dopo e rivinto il campionato".

Ci racconti Bielsa?

"E' il migliore, l'ho avuto in Nazionale e mi spiace non averlo avuto in un club. Mi ha convocato per primo, da lui ho imparato tanto: è straordinario come ti fa a capire le cose. Ti dice quello che sei capace di fare. Ho un aneddoto su di lui: era innamorato di me, vedeva cose di me che io non vedevo. Quando giocavo con Crespo mi sentivo meno forte di lui, una volta mi chiama e mi dice 'lei sa perché è qua? Lei ha cose di Saviola, Crespo e Batistuta... E' lei che non è convinto di averle, non crede in se stesso'. E aveva ragione".

Domanda di Cassano: "nei derby di Genova dicevo ai miei compagni della Samp di marcare Milito".

"Ti confesso una cosa: la partita di andata ce l'hai fatta vincere tu. In settimana hai parlato, dicesti che eravamo pallidi quando incontravamo la Samp. La domenica ti abbiamo aspettato (ride, ndr), eravamo delle iene. Il Genoa era una grande squadra, allenata da un grande allenatore come Gasperini, un fenomeno che meriterebbe una big. Da lui ho imparato tantissimo, poi ha coraggio e le sue squadre non si sentono inferiori a nessuno. Quello che sta facendo all'Atalanta è da togliersi il cappello. Con lui ti alleni forte, arriva alla partita che sai tutto: si lavora tanto in settimana".

Ci parli di Mourinho e del 2010?

"L'anno che tutti i calciatori sognano, un anno magico con una squadra straordinaria fatta di campioni e un allenatore top. Senza José non avremmo vinto tutto, è stato un allenatore fondamentale: riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Sa gestire ogni momento come nessuno, e a certi livelli è importante. E' il migliore nel gestire i campioni, non è per tutti".

Il Triplete.

"Ci sono stati momenti importanti che hanno reso il sogno fattibile: il primo è stata la vittoria di Kiev, eravamo quasi fuori dal girone. Poi gli ottavi di finale col Chelsea, quella doppia gara ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra che poteva andare oltre le sue possibilità. Dopo il Barcellona, la squadra da battere, il Chelsea era la seconda migliore, infatti durante i sorteggi non lo volevamo. Ricordo che l'Inter era da 4-5 anni che non passava gli ottavi di finale, a Stamford Bridge facemmo una delle migliori partite di quella Champions. Fu preparata benissimo quella partita, dopo il Chelsea capimmo che ce la saremmo giocata. Era un sogno arrivare in finale, avevamo tanti campioni che avevano il desideirio di vincere la coppa. Era il nostro anno, si sono allineati i pianeti".

Segnasti tutti i gol decisivi nel 2010, l'allenatore conta fino a un certo punto...

"No, no, l'allenatore è importante perché ci sono momenti di difficoltà dove serve gestire".