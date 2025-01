Dopo aver messo in bacheca la Supercoppa italiana, regalando al Milan il 50esimo trofeo della sua storia, Sergio Conceicao ha fissato gli obiettivi della squadra da qui a fine stagione, invitando l'ambiente a guardare oltre rispetto quanto successo a Riyad lunedì scorso: "Chi ha la pancia piena per una Supercoppa non può lavorare al Milan - le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa -. Abbiamo goduto tanto e abbiamo meritato, dobbiamo pensare che siamo a 17 punti dal vertice della classifica. Un club che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo cominciare a vincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata".

