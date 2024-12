Nonostante l'ottimismo professato dall'agente Federico Pastorello nei giorni scorsi, il rinnovo di Alex Meret col Napoli vive una situazione di stallo. Secondo il quotidiano Il Mattino, il portiere della formazione di Antonio Conte ha davanti a sé una proposta di prolungamento basata su un contratto quadriennale da tre milioni di euro a stagione più bonus, però prende tempo e in questo senso la pazienza dei partenopei sembra in esaurimento.

Il Napoli non sarebbe disposto a negoziare questa proposta: non si tratta di un muro contro muro, ma si può dire che è una sorta di ultima chiamata. Meret intanto, tramite il suo manager, si starebbe anche guardando intorno per capire se altri club sono pronti ad offrire di più. Meret è uno dei possibili nomi per la porta dell'Inter nel futuro.

