Il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano, parlando ai microfoni di Calciomercato.it, non ha nascosto il desiderio di vedere Francesco Pio Esposito, attaccante arrivato dall'Inter in estate che sta trascinando la squadra bianconera nella corsa verso la promozione in Serie A, indossare la maglia degli Aquilotti anche in futuro, magari nella massima serie: "La permanenza di Pio Esposito con lo Spezia in Serie A sarebbe un sogno, i rapporti col club e col ragazzo possono fare la differenza”.

Melissano parla anche di Nicolò Bertola, accostato tra le altre anche alla Juventus: “Ad oggi non ci interessa, vediamo quello che succederà nei mesi successivi. Non ho sentito Cristiano Giuntoli, non c’è stato nulla di concreto”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!