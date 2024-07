C'è anche Pepe Mel tra i protagonisti raggiunti da La Gazzetta dello Sport per raccontare i primi passi di Josep Martinez. L'allenatore che ha avuto il merito di lanciarlo al Las Palmas racconta l'aneddoto del posto da titolare conquistato dallo spagnolo dopo i quattro gol incassati contro l'Albacete: "Facemmo quattro vittorie in cinque partite e lui ci salvò in diverse occasioni. Poi l’anno successivo fu quello della consacrazione. Cosa mi piaceva di lui? La reattività e la sua capacità di restare sempre concentrato".

Poi il ricordo dei primi allenamenti: "Ogni tanto, durante le partitelle, quando la sua squadra perdeva, si metteva in attacco. Voleva segnare a tutti i costi e... molte volte ci riusciva pure. Poi mi guardava come a dire ‘vedi che ho fatto bene a cambiare ruolo’. Ma sempre col sorriso. Non ho mai pensato di cambiargli ruolo, mi serviva in porta. È uno che se ti dice fidati, devi farlo. In una parola? Affidabile. Tra i pali e nella vita. Per me era molto molto forte in porta, per piazzamento ed esplosività - ricorda ancora Mel - ma doveva migliorare con i piedi, soprattutto sotto pressione. Direi che in Italia lo avete visto il suo livello no? Non butta mai via il pallone, è tranquillo e sicuro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!