Scott McTominay e Romelu Lukaku prendono per mano il Napoli e lo riportano a -3 dall'Inter capolista dopo 32 giornate di campionato. Nel Monday Night Match andato in scena allo stadio 'Diego Armando Maradona', il belga e lo scozzese si prendono la scena mettendo le loro firme sul netto 3-0 rifilato all'Empoli, che pure non aveva demeritato nel primo tempo chiuso sotto di un gol, quello segnato dal centrocampista ex United con un tiro non irresistibile da fuori area dopo la sponda da centroboa di Big Rom. Che nella ripresa, nel giro di sei minuti, ha piazzato in porta il raddoppio prima di pennellare sulla testa del compagno il cross per il tris definitivo.

