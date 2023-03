Ha fatto e sta facendo molto discutere l'episodio in occasione del gol della Juventus, con l'azione avviata da un fallo di mano di Adrien Rabiot. Attraverso i propri social, l'ex calciatore nerazzurro Marco Materazzi non si nasconde e attacca direttamente l'arbitro della sfida: "E poi si chiedono il perché... Avevi la visuale coperta?", ha scritto allegando un fermo immagine in cui il tocco col braccio del francese appare abbastanza evidente.