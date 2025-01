"Che rischi ci sono questa sera per l'Inter? I rischi che ci sono in ogni partita secca. Probabilmente la favorita è l'Inter, ma il Milan ha fatto un buon secondo tempo con la Juve. Conceição ha avuto qualche giorno in più per preparare meglio la partita e speriamo per noi interisti che siamo noi ad alzare la Coppa", ha detto Marco Materazzi, presente a Riad, dove è stato incalzato da Sportmediaset prima del fischio d'inizio di Inter-Milan di questa sera, valida per la finale di Supercoppa.

Ti giochi il gol di Lautaro?

"Sì, perché gli attaccanti di solito quando sbagliano tanto, alla fine nei momenti decisivi ci sono. E lui negli ultimi anni ha dimostrato di esserlo sempre, non si è mai riposato e fanno bene il gruppo e la società a supportarlo perché Lautaro tornerà e poi saranno davvero problemi per tanti".

