L'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva dice la sua sulla questione annosa del futuro dello stadio di San Siro dicendosi aperta al dialogo per il salvataggio del Meazza: "Il mio obiettivo come assessore è che Milan e Inter siano orgogliose di giocare nella città di Milano e quindi faremo di tutto per rendere possibile il fatto che restino qui a giocare. Ci sono tanti temi in ballo, le leggi italiane, il discorso della sovrintendenza e del vincolo storico che va rispettato. Io però mi auguro solo che ci si renda conto - ha proseguito l'assessore allo Sport - che lo stadio San Siro senza le squadre è più un danno per la città di Milano che qualcosa di positivo".

Per trovare un accordo però serve che tutte le parti in causa si vengano più incontro: "Dobbiamo assolutamente valorizzare il patrimonio storico, però senza dimenticarci che le società calcistiche per essere competitive in Europa hanno dei bisogni legati agli incassi. Il calcio porta tanto lavoro, tanto turismo e tanto valore alla nostra società, per questo va protetto".

