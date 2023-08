Presente in sala stampa per la presentazione ufficiale di Geoffrey Kondogbia e Pierre-Emerick Aubameyang come nuovi giocatori del Marsiglia, Pablo Longoria, presidente dell'OM, è stato incalzato dai cronisti presenti sul caso Alexis Sanchez, giocatore che si è svincolato dal club francese e che in Italia è stato accostato all'Inter: "Attualmente, se analizziamo l'organico, a parte il ruolo di terzino destro, siamo completi. Abbiamo due giocatori per ogni ruolo, ritengo che siamo completi, a meno che non ci siano delle cessioni".

