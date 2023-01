L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta, nel corso dell’intervista rilasciata a DAZN, ha fatto anche il punto della situazione sul mercato e su Milan Skriniar, superlativo oggi nel match contro il Napoli e per il quale balla ancora la questione rinnovo: “Fantasia nel mercato? Nel calcio è sinonimo di creatività, ma queste valutazioni si fanno principalmente nel mercato estivo. A gennaio si fa mercato di riparazione, non sempre ci sono opportunità all’altezza del valore della rosa. L’organico ci dà soddisfazione, massimo rispetto per loro. Poi vedremo se ci saranno opportunità. Per Skriniar ci sono dinamiche tipiche del mondo del calcio, anche altre squadre le stanno negoziando. Milan merita di far parte del nostro gruppo nel presente e nel futuro, abbiamo presentato un’offerta e speriamo di arrivare presto a una conclusione. Se sono ottimista? Sono sempre ottimista nella vita, che però in questo caso vuol dire essere realista; sappiamo di potere fare tanto ma non l’impossibile”.