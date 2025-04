In attesa del match pomeridiano tra Inter e Cagliari, il club nerazzurro detentore del titolo di Campione d'Italia ha trascorso una mattinata speciale all'insegna del Mondiale per Club, torneo che i nerazzurri giocheranno negli States a partire dal prossimo giugno. Nella giornata di oggi, all’interno della sala Executive di San Siro, è stato presentato il trofeo del Mondiale per Club FIFA, arrivato ieri a Milano. Dopo le parole espresse dal palco, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "Il Mondiale per Club rappresenta una svolta storica nel calcio internazionale: per la prima volta la competizione vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti dai 5 continenti. Essere una delle uniche due squadre che rappresentano l’Italia è motivo per noi di grandissimo orgoglio, frutto del lavoro degli ultimi cinque anni: ci siamo meritati questo posto" ha premesso il numero uno dei meneghini.

"Il Mondiale per Club sarà un’esperienza unica nel mezzo di due diverse stagioni - ha continuato -, in un formato nuovo che ci permetterà di confrontarci con le migliori squadre del mondo. L’Inter è un grande Club e la sua storia parla da sé: partecipiamo ad ogni competizione con il massimo della concentrazione e la nostra volontà è quella di fare bene e puntare a vincere per portare il nome dell’Inter sempre più in alto a livello europeo e mondiale. Per noi è un orgoglio, ma anche una responsabilità, che il blasone dell’Inter sia riconosciuto all’interno di questa competizione così prestigiosa. Sarà la prima volta in cui ci troviamo a competere in un torneo a cavallo tra due stagioni e questa è una novità a cui non siamo abituati ma Simone Inzaghi e il suo staff stanno facendo un lavoro meticoloso affinché la squadra arrivi al Mondiale nelle migliori condizioni possibili. È innegabile che negli ultimi due decenni il calcio italiano abbia patito la concorrenza di campionati europei più ricchi, ma il nostro campionato ha dalla sua la tradizione, la storia ma soprattutto le idee. Negli ultimi anni, anche grazie alle proprietà straniere in Serie A, l’appetibilità del calcio italiano sta tornando a crescere. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere e questa passa sicuramente dalle infrastrutture, ma stiamo lavorando anche in questa direzione" riporta Inter.it.

