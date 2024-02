Presente nel salotto di Sky Calcio Club nel post-partita di Milan-Napoli, Luca Marchegiani ha commentato il momento dell'Inter, all'indomani della vittoria in casa della Roma: "La squadra di Inzaghi è estremamente brava a creare superiorità sugli esterni. Gli avversari pur preparando la partita, è difficile che riescano a fermarla perché ha tanti giocatori. Ma quando parlo di squadra forte non intendo dire che sono forti soltanto i giocatori. È forte anche la società e l'allenatore. Inzaghi poi fa crescere i giocatori, lo ha fatto non solo a Milano".

Su Lukaku poi aggiunge:

"Forse nell'anno di Conte lo abbiamo valutato con un valore superiore al suo reale valore. Quest'anno a Roma non sta facendo male però da un giocatore che deve farti vincere le partite ti aspetti faccia quel gol. Questo però fa parte delle sue caratteristiche: è più bravo quando parte palla al piede, ma quando deve pensare a come sfruttare la situazione è meno efficace".

