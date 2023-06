Un tempo è passato, e pericoli per l'Inter ce ne sono stati pochi. Simone Inzaghi torna negli spogliatoi dell'Ataturk intascando un primo tempo confrortante dove la sua Inter ha retto parecchio bene alle iniziative del City, in verità raramente così incisivo e pericoloso come si temeva alla vigilia. La formazione di Pep Guardiola gestisce il possesso palla come prevedibile, ma se si esclude una conclusione di Erling Haaland ben neutralizzata da André Onana non ha creato pericoli enormi ad un'attenta retroguardia nerazzurra. Inter che nella prima parte di tempo prova anche a bussare dalle parti di Ederson, poi si dedica maggiormente al controllo.

