Tra i protagonisti della gara tra le leggende del calcio organizzata a Istanbul alla vigilia della finale di Champions League, Maicon, tripletista nel 2010 con l'Inter, parla così a Sky Sport: "Siamo in 7 ex nerazzurri in campo, oggi è una giornata importante perché rivedo questi campioni - le parole del Colosso -. Per me è sempre un piacere, domani ci sarà una grandissima pressione".

Un consiglio per l'Inter.

"Che cosa posso dire? Arrivare in finale è magico, loro hanno già fatto la storia. Sarà una gara secca, è un'occasione da non farsi sfuggire. Gli auguro fortuna, speriamo vinca l'Inter".

Cosa conta di più in certe serate?

"La mentalità, la tecnica ce l'hanno tutti, la tattica è già chiara. L'Inter è preparata, è una gara che aspettano da tutta la stagione".

Cosa fai ora?

"Sono nel mondo tecnologico, stiamo facendo qualcosa per lo sport (ride, ndr). Calcio? Ho già perso i capelli, ho sofferto abbastanza nel 2010".

