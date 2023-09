Si può già parlare di fuga Inter? Massimo Paganin, intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', invita alla calma pur elogiando la forza della squadra di Simone Inzaghi: "Ancora è presto per parlare di prove di fuga Inter, però la squadra nerazzurra è solidissima". Inter che ha vinto di misura come il Milan contro il Verona ma già si parla di narrazione diversa, però l'ex difensore nerazzurro traccia le giuste misure: "Beh, sono risultati arrivati in modo diverso, sia per le partite precedenti che per l'andamento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!